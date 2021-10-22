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СК возбудил дело по факту гибели людей на рязанском заводе

Полина Долганова

Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели людей на рязанском заводе
Фото: МЧС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на заводе в Рязанской области. Его будет вести центральный аппарат ведомства. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

— Следственными органами СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), — сказала она.

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По словам Петренко, в рамках расследования следствие проверит, соответствовал ли уровень безопасности на заводе установленным нормам, пишет ТАСС.

По данным источника агентства, число погибших в результате взрыва выросло до 16.

Пожар произошел утром в пятницу в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.

К настоящему моменту открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

Официальная причина трагедии остается неизвестной, однако источник рассказал агентству, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

На момент пожара в цехе находились 17 человек.

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