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Врач дал советы, как подготовить организм к зиме

Анна Михалюк

Общество
Врач дал советы, как подготовить организм к зиме
Фото: instagram.com/mossobyanin/

Доктор и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как подготовить организм к зимнему сезону.

Чтобы сохранять бодрость и поддерживать иммунитет на необходимом уровне, нужно пить полезные морсы, отвары и чаи, а также есть достаточное количество цитрусовых фруктов.

— В рационе всегда должно быть достаточно свежих овощей и фруктов. Добавьте в рацион напитки из имбиря, шиповника, лимона, облепихи. Они поднимут настроение и добавят организму витаминов, — рассказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

В осенний период многие люди жалуются на сонливость. Бороться с ней можно при помощи физических нагрузок на свежем воздухе:

— Они повышают иммунитет, общую выносливость организма и дают заряд бодрости на весь день. Вечерняя прогулка перед сном поможет ощутить бодрость утром.

Одна из проблем в зимнее время — набор веса. Это происходит из-за того, что человеку в связи с нехваткой света не хватает серотонина, и организм решает брать его из пищи.

— Когда световой день становится короче, настроение человека падает. Соответственно, в организме вырабатывается меньше серотонина. Он требует пищу, в которой содержится триптофан, из которого он может и получать гормон счастья. Речь идет о следующих продуктах: мясо, сыр, шоколад. Но, чтобы не поправиться, лучше есть индейку, которая очень богата триптофаном, — объяснил эксперт.

В зимний период воздух в квартире из-за отопления становится суше, что не может не сказаться на состоянии кожи и волос.

— Хорошо помогает увлажнитель. Обратите внимание на температуру воздуха: она должна быть около 22 градусов. Если она выше, иммунитет снижается, а если воздух сухой — это приводит к пересыханию слизистой, — рассказал врач.

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