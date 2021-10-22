Рафик Загрутдинов рассказал о сроках проектирования перехода под МЦД-2 в районе улицы Медиков

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Царицыно Карта всех событий

Проектирование пешеходного перехода в районе улицы медиков планируется начать до конца ноября. об этом в пятницу, 22 октября, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— До конца ноября планируем приступить к проектированию подземного пешеходного перехода под МЦД-2 в районе улицы Медиков. Пешеходный переход обеспечит безопасное и комфортное пересечение улицы Каспийская, железнодорожных путей МЦД-2, и выход от жилой застройки района Царицыно к общественной зоне и зоне отдыха на берегу реки Чертановка и Нижнего Царицынского пруда, — рассказал он.

На выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Пешеходный переход через МЦД-2 в районе улицы Медиков» объявлен открытый конкурс. Его проведение занимается подведомственное департаменту ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». Победитель должен выполнить работы в течение двух лет.

Переход предстоит построить не менее четырех метров в ширину. Длина его составит 110 метров, а высота не менее 2,3 метра. Должны быть оборудованы три лестничных схода с накладными колясочными спусками и три лифта для обеспечения доступа маломобильных граждан.

— Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы С.С. Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам, — резюмировал Загрутдинов.

До этого он рассказал, что началось бетонирование основных конструкций двух подземных пешеходных переходов на участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Проект строительства участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе предусматривает строительство эстакады над Боровским шоссе, тоннеля под Киевским шоссе и двух подземных пешеходных переходов.