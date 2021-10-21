Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве пешеходных переходов на трассе на юго-западе Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Киевское шоссе Карта всех событий

Началось бетонирование основных конструкций двух подземных пешеходных переходов на участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

—Полностью завершены земляные работы, забетонировано основание тоннельной части переходов, — рассказал он.

Проекту строительства участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе предусматривает строительство эстакады над Боровским шоссе, тоннеля под Киевским шоссе и двух подземных пешеходных переходов.

Один из подземных пешеходных переходов с двумя лестничными сходами будет находиться в районе улицы Новоорловской. Его длина составит 53,7 метра, ширина — 4 метра, высота прохожей части — 2,3 метра.

Второй построят в районе горнолыжного склона «Ново-Переделкино», недалеко от проектируемого проезда № 6662. У него будет четыре лестничных схода. Длина тоннеля составит 61,35 метра, ширина — 4 метра, а высота прохожей части — 2,3 метра.

Переходы оснастят лифтами для комфорта маломобильных граждан.

Строительство трассы улучшит транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московского. Существенно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Участок напрямую соединит Боровское шоссе и Киевское шоссе, исключив необходимость объезда через МКАД, улицу Родниковую и Проектируемый проезд № 389.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу: дороги Новой Москвы реконструировать, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам, — добавил Рафик Загрутдинов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который берет начало от Боровского шоссе и проходит до Киевского шоссе, завершилось на 35 процентов. По его словам, сейчас специалисты возводят эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе и два подземных пешеходных перехода.

Он также добавил, что строительные работы в тоннеле под Киевском шоссе в составе магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершены на 60 процентов.