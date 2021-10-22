Врачи рассказали, в какой форме витамин D усваивается лучше

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Витамин D продается в двух формах — водорастворимой и жирорастворимой. Какой из них стоит отдать предпочтение и как правильно принимать этот витамин, «Вечерней Москве» рассказали врачи.

— Витамины — и водорастворимые, и жирорастворимые — необходимы для нормального существования организма, — объяснил заслуженный врач России, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. — Поэтому нужны в сбалансированном количестве и те, и другие. Но усваиваются лучше водорастворимые витамины. Всасывание жирорастворимых может нарушаться при определенных заболеваниях или отклонениях функций. Поэтому это все нужно обсуждать с врачом. Он соберет анамнез и посоветует, в какой форме и каких дозах необходимо принимать витамин.

В свою очередь нутрициолог, врач-эндокринолог Анастасия Тараско сказала, что форма не имеет значения. По ее словам, хорошо усваиваются оба варианта, вопрос лишь в дозировке.

— Будет это профилактическая доза в зависимости от возраста человека либо лечебная, которую ему назначит врач. Принимать витамин D нужно во время еды или сразу после, один раз в день, но не на голодный желудок. Независимо от вида еды — это не обязательно должна быть, например, жирная пища. В медицинских кругах часто советуют жирорастворимый витамин D. Потом была и похожая «волна» за водорастворимый. Но нельзя однозначно сказать, что одни лучше, а другие хуже. Многое зависит и от индивидуальных особенностей человека, — пояснила нутрициолог.

Если бы одна из форм действительно усваивалась хуже другой, производитель был бы обязан указать это в инструкции, заметила Тараско. Когда витамин D прописывают на долгий период, можно просто чередовать его форму, сказала эндокринолог. Также она рекомендовала покупать этот витамин только в аптеках.

В случае неправильного приема витамина D в организме может случиться его перенасыщение, что тоже плохо для человека. Как пояснила диетолог Анжелика Дюваль, можно получить токсическое отравление, нагрузив при этом печень. Также специалист напомнила, в каких продуктах содержится витамин D. Это жирная, в частности красная, рыба.