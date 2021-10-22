Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи рассказали, в какой форме витамин D усваивается лучше

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врачи рассказали, в какой форме витамин D усваивается лучше
Фото: Pexels

Витамин D продается в двух формах — водорастворимой и жирорастворимой. Какой из них стоит отдать предпочтение и как правильно принимать этот витамин, «Вечерней Москве» рассказали врачи.

— Витамины — и водорастворимые, и жирорастворимые — необходимы для нормального существования организма, — объяснил заслуженный врач России, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. — Поэтому нужны в сбалансированном количестве и те, и другие. Но усваиваются лучше водорастворимые витамины. Всасывание жирорастворимых может нарушаться при определенных заболеваниях или отклонениях функций. Поэтому это все нужно обсуждать с врачом. Он соберет анамнез и посоветует, в какой форме и каких дозах необходимо принимать витамин.

В свою очередь нутрициолог, врач-эндокринолог Анастасия Тараско сказала, что форма не имеет значения. По ее словам, хорошо усваиваются оба варианта, вопрос лишь в дозировке.

— Будет это профилактическая доза в зависимости от возраста человека либо лечебная, которую ему назначит врач. Принимать витамин D нужно во время еды или сразу после, один раз в день, но не на голодный желудок. Независимо от вида еды — это не обязательно должна быть, например, жирная пища. В медицинских кругах часто советуют жирорастворимый витамин D. Потом была и похожая «волна» за водорастворимый. Но нельзя однозначно сказать, что одни лучше, а другие хуже. Многое зависит и от индивидуальных особенностей человека, — пояснила нутрициолог.

Если бы одна из форм действительно усваивалась хуже другой, производитель был бы обязан указать это в инструкции, заметила Тараско. Когда витамин D прописывают на долгий период, можно просто чередовать его форму, сказала эндокринолог. Также она рекомендовала покупать этот витамин только в аптеках.

В случае неправильного приема витамина D в организме может случиться его перенасыщение, что тоже плохо для человека. Как пояснила диетолог Анжелика Дюваль, можно получить токсическое отравление, нагрузив при этом печень. Также специалист напомнила, в каких продуктах содержится витамин D. Это жирная, в частности красная, рыба.

Читайте также:
витамин DВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте