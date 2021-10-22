Москвичам рассказали, кому положены льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ

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Материальную помощь на оплату услуг ЖКХ получают около четырех миллионов москвичей. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

— Городские власти оказывают регулярную и всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами, в том числе им предоставляются льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около четырех млн москвичей, большинство из них пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты, — рассказал он.

Заммэра отметил, что помощь представлена в виде субсидий и льгот.

Льгота — это фиксированная скидка на оплату, закрепленная за гражданином на длительное время. В Москве около 60 категорий льготников, среди которых пенсионеры, инвалиды войны и студенты.

Субсидии получают семьи, которые тратят на оплату услуг ЖКХ более десяти процентов от их совокупного дохода.

— Выплаты предоставляются на шесть месяцев, ранее после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи. С 1 января 2021 года процедуру получения субсидии упростили, необходимую для ее продления информацию госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому получателю субсидии нужно только вовремя подавать заявление, — отметил Петр Бирюков.

По его словам, москвичи могут оформить льготы и субсидии в офисах МФЦ или на официальном портале мэра столицы.

До этого доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов рассказал, что российские пенсионеры имеют широкий набор льгот. Эксперт напомнил, что пенсионеры освобождены от уплаты налогов на имущество или некоторых налогов на доход.