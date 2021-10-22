Адвокат объяснил, виновен ли Болдуин в трагедии на съемочной площадке

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Адвокат Александр Добровинский прокомментировал происшествие на съемочной площадке нового фильма с участием актера Алека Болдуина.

Ранее стало известно, что неправильно сработавшее оружие артиста ранило двух членов киногруппы. Позже одна из них, оператор Глаина Хатчинс, скончалась в больнице, передает «360».

Режиссер Джоэл Соуз получил медицинскую помощь и был выписан из больницы.

— Конечно, здесь вина не на актере, а, скорее, на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено и каким образом, — пояснил адвокат в комментарии ФАН.

Он добавил, что, по его мнению, имеющаяся на данный момент информация о произошедшем не дает оснований полагать, что голливудский актер может быть в чем-то обвинен.

Добровинский отметил, что обычно расследованием обстоятельств подобных происшествий занимаются страховые компании.

До этого полиция допросила Алека Болдуина после трагедии на съемочной площадке в США.