Москвичам рассказали о строительстве комплекса в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Завершена часть работ по строительству здания скоропомощного стационарного комплекса на территории ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Завершены работы по монтажу металлоконструкций ограждения вертолетной площадки на кровле строящегося здания скоропомощного стационарного комплекса на территории ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Данный комплекс периметральных консольных ограждений направлен на защиту работающих на высоте врачей при транспортировке пациентов из воздушного судна в корпус здания, а также от непреднамеренного падения различного рода предметов с высоты, — рассказал он.

Кроме того, закончены работы по прокладке молниезащиты на кровле здания. Отмечается, что комплекс должны ввести в эксплуатацию в следующем году. Застройщиком выступает компания АНО «РСИ».

В корпусе будет шесть разнопрофильных операционных, среди которых гибридная нейрохирургическая операционная с МРТ и ангиографическая операционная с передвижным КТ.

Предусмотрено разделение потоков пациентов по степени тяжести. Отдельным потоком пойдут прибывшие не с бригадой скорой помощи, а самостоятельно. Для родственников и других посетителей созданы комфортные зоны ожидания, места для бесед с врачами и помещения для круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что четыре новых скоропомощных стационарных комплекса для столичных больниц возведут до конца 2022 года. Он отметил, что в настоящий момент город продолжает активно развивать инфраструктуру здравоохранения, в особенности сферу оказания экстренной медицинской помощи.