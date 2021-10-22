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Магазин «Дикси» на юго-западе Москвы опечатали из-за нарушения эпидемических мер

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Магазин «Дикси» на юго-западе Москвы опечатали из-за нарушения эпидемических мер
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Островитянова, 18 Карта всех событий

Магазин «Дикси» в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы опечатали сотрудники Роспотребнадзора из-за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 22 октября, сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮЗАО Александра Волкова.

Она отметила, что из-за роста заболеваемости в столице усилен контроль за соблюдением эпидемических мер.

Видео: Роспотребнадзор

— В связи с этим были проведены проверочные мероприятия магазина «Дикси» по адресу ул. Островитянова, дом 18. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения дезинфекционного режима, в магазине не проводится контроль за ношением средств индивидуальной защиты, сотрудники не используют маски, санитарные мероприятия проводятся нерегулярно, отсутствует частично напольное и потолочное покрытия, что препятствует дезинфекционным мероприятиям. В связи с выявленными нарушениями магазин опечатан, — рассказала Волкова.

По ее словам, заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал кафе «Фергана» в ЮВАО за грубые нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. В ходе ревизии выяснилось, что в помещении есть только одна дверь. Через нее ведется как прием посетителей, так вынос мусора и прием пищевой продукции. Кроме того, проверяющие выявили продукты, которые хранились без маркировки и с нарушением условий.

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