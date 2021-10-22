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Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по активности онлайн-переписи

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по активности онлайн-переписи
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 10,4 процента жителей Подмосковья уже прошли онлайн-перепись населения на портале «Госуслуги». Область оказалась в десятке регионов России, лидирующих по доле жителей, выбравших электронный формат.

За неделю участие приняли уже почти 14 миллионов жителей страны. Из них 11 миллионов приняли участие в переписи в электронном формате через портал «Госуслуги».

— Перепись на портале показала нам, что жители страны готовы к новым цифровым форматам. А в ряде регионов через интернет переписались более десяти процентов населения — это даже больше, чем прогнозировалось, — рассказалзаместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Он добавил, что теперь таких показателей запланировали достичь не только во всех регионах, но и превзойти, повысив до 20–30 процентов.

На первом месте по активности онлайн-переписи оказалась Тульская область. Там «госуслугами» воспользовались уже 15 процентов жителей, сообщает «360».

Следом идут Республика Мордовия, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Санкт-Петербург, Республика Крым, Смоленская, Мурманская и Московская области.

До этого Росстат оценил участие россиян в онлайн-переписи населения.

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