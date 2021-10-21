Росстат назвал участие людей в онлайн-переписи превосходящим ожидания

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Участие россиян в онлайн-переписи населения превзошло ожидания Росстата. Об этом заявил заместитель главы ведомства Павел Смелов в четверг, 21 октября.

— Перепись на портале «Госулуги» превзошла все наши ожидания. Наш минимальный порог, который мы себе ставили, в десять процентов — мы точно побьем, — рассказал он.

Теперь Росстат ставит себе цель повысить данную планку до 20-30 процентов, добавил представитель ведомства. Перепись, по словам Смелова, идет с большим опережением графика.

Некоторые субъекты могут закончить перепись даже раньше срока, предположил замглавы ведомства. Нерабочие дни в России способны помочь проведению переписи, так как люди будут находиться дома, что удобно для переписчиков, подчеркнул он.

Росстат не исключает, что возможность ответить на вопросы переписного листа на «Госуслугах» будет продлена до 14 ноября. Решение об этом будет принято в ближайшие дни, приводит слова Смелова РИА Новости.

15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Она впервые будет проходить в цифровом формате в период до 8 ноября.

Жители России могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. Гражданам, в частности, предложат ответить на вопросы, на каких языках они говорят в повседневной жизни и каким способом добираются до работы.