Вице-спикер Мособлдумы пояснил, почему не стоит вводить QR-коды в транспорте

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

QR-коды в подмосковном транспорте спровоцируют появление очередей, что только усугубит ситуацию. Такое заявление сделал вице-спикер и член комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

— QR-коды в транспорте тяжеловато будет ввести с точки зрения реализации: это будут постоянные очереди, и этим еще хуже можно сделать, потому что толпа будет перед маршрутками, перед автобусами и метро, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

При этом, депутат отметил, что в Московской области нужно ужесточить уже имеющиеся ограничительные меры, так как многие люди не соблюдают дистанцию, не носят маски. Некоторые ошибочно полагают, что не могут заболеть, раз прошли вакцинацию. Но она не дает 100- процентной защиты от заболевания.

— Прививка не защищает от того, что ты заболеешь – она защищает от серьезных последствий этого вируса, — уточнил он.

Жигарев подчеркнул, что почти 90 процентов госпитализированных пациентов – граждане без прививок. Вакцинированные жители в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме.

До этого вирусолог пояснил, как происходит мутация коронавируса.