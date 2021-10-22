Сергей Левкин: Столичный «Дом на Брестской» проведет квест «Академия креатива»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Квест «Академия Креатива» пройдет в столице в рамках акции «День без турникетов. Дети». Его 27 октября в 14:00 осуществит «Дом на Брестской». Об этом в пятницу, 22 октября, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Квест был разработан по итогам голосования жителей Москвы в проекте «Активный гражданин» в разделе «Квесты для школьников в Доме на Брестской». «Академия креатива» направлена на раскрытие творческих, логических, физических способностей детей, — рассказал он.

В ходе квеста участники попадут в академию, где их познакомят с живописью, скульптурой, музыкой, театром и декоративно-прикладным творчеством. По его окончанию, ребятам выдадут дипломы о прохождении квеста.

Этот квест стал уже пятым в «Доме на Брестской». Кроме него для юных москвичей доступны мероприятия «Реновация глазами детей», «Дневник архитектора», «По дороге из желтого кирпича», «По Москве за 60 минут», «Знай правила дорожного движения».

Для участия в них необходимо предварительно зарегистрироваться. Пройти квест могут группы от 10 до 20 человек.

До этого сообщалось, что государственный музей «Усадьба Кусково» 30 октября и 1 ноября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в осеннем квесте «Кроме ты-к-вы». Участники мероприятия познакомятся с историей усадьбы, узнают каждый уголок регулярного парка XVIII века. В программе — обзорная экскурсия по парку, знакомство с незаметными деталями кусковского ансамбля, увлекательные маршруты и разнотипные задания квеста и призы.