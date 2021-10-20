Усадьба «Кусково» пригласила горожан на осенний квест

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Юности, 2 Карта всех событий

Государственный музей «Усадьба Кусково» 30 октября и 1 ноября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в осеннем квесте «Кроме ты-к-вы».

Участники мероприятия познакомятся с историей усадьбы, узнают каждый уголок регулярного парка XVIII века.

В программе — обзорная экскурсия по парку, знакомство с незаметными деталями кусковского ансамбля, увлекательные маршруты и разнотипные задания квеста и призы.

Тыква — самый популярный овощ сезона. Однако не самое популярное растение на кусковских огородах, а они, согласно «Реестру семян, употребляемых в Кускове», в конце XVIII века славились своим разнообразием. В ходе квеста его участники ответят на вопросы: «Что выращивалось на кусковских огородах?», «Сохранились ли огороды графа Шереметева?», а также возможно ли сосчитать бесконечное и догадаться о засекреченном.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Мемориальный музей А. Н. Скрябина с 20 октября представляет выставку «Осенними тропами: листья и летописи». В основе экспозиции — осенние мифы, легенды и главные события периода: равноденствие, таинственный Самайн, полет Дикой охоты. В работах художников отражены сказочные мотивы, связанные с темой осени.