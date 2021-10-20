Выставка «Осенними тропами: листья и летописи» открылась в Музее Скрябина

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

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Мемориальный музей А. Н. Скрябина представляет выставку «Осенними тропами: листья и летописи», посвященную самому задумчивому времени года.

Посетители увидят живопись, графику, фотографии и декоративно-прикладное искусство, которое создали московские художники.

В основе экспозиции — осенние мифы, легенды и главные события периода: равноденствие, таинственный Самайн, полет Дикой охоты. В работах художников отражены сказочные мотивы, связанные с темой осени.

Выставка открыта с 20 по 31 октября, сообщается на сайте музея.

В Галерее классической фотографии 19 октября открылась персональная выставка фотографа Елены Карнеевой «Следуя за сердцем». В экспозиции представлено более 100 работ из серий «Материнская нежность», «Деревенские истории», «Зимняя сказка», «Времена года», а также отдельные работы вне серий.

А в Новой Третьяковке на Крымском Валу работает выставка произведений скульпторов Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер, приуроченная к их двойному юбилею — 130-летию со дня рождения. Манизеры вошли в историю русской скульптуры XX века как выдающиеся мастера пластики.