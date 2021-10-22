Ураганный ветер сорвал зубец и строительные леса со стены столичного Кремля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Из-за сильного ветра пострадал даже Московский Кремль. С его стены сорвало строительные леса, которые утянули за собой один из зубцов. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в одном из Telegram-каналов.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Видео: Telegram/Новости Москвы

Жителей столицы в такую погоду просят оставаться дома.

— В столице сильный дождь, в некоторых районах города — с градом, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого в столичном главке МЧС сообщили, что сильный ветер с порывами до двадцати метров в секунду ожидается в Москве до вечера пятницы. Ведомство рекомендует не оставлять автомобили под деревьями, внимательно присматривать за детьми, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться от осадков под деревьями и, самое главное, быть бдительными и собранными в непогоду.