Больше половины российских работодателей уже работают с самозанятыми

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«Центр исследований проблем реальной экономики» (ЦИПРЭ) провел исследование «Работодатели России в их отношении к партнерству с самозанятыми».

Как отмечает замдиректора центра Владимир Дробышевский, 50,5 процента российских работодателей постоянно или разово пользуются услугами самозанятых. 77 процентов респондентов исследования или уже работают с самозанятыми, или планируют начать в ближайшем будущем.

Около 60 процентов опрошенных отмечают, что их отношение к работе с самозанятыми изменилось в позитивную сторону. В то же время 15 процентов все еще сомневаются.

На основании личного опыта от сотрудничества с самозанятыми отказались 11 процентов работодателей.

— После обработки полученных данных с уверенностью можно констатировать, что среди государственных предприятий, крупного, среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей впятеро больше тех, кто будет расширять партнерство с самозанятыми, чем тех, кто не станет этого делать, — констатировал Дробышевский.

Самым распространенным мифом о самозанятых является то, что они якобы не могут работать на кого-то. На самом деле самозанятость можно совмещать с работой по найму. Об этом ранее рассказали в сервисе «СберУслуги».

Так, например, если человек работает школьным учителем, он также может зарабатывать как фотограф или копирайтер.

Оформить самозанятость при этом очень легко. Это можно сделать дистанционно. Например, через мобильное приложение банка.

Также самозанятые могут работать с компаниями. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей такое сотрудничество является удобным. Особенно это касается непрофильных для организации задач.