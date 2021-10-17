Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых в России

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Самым распространенным мифом о самозанятых является то, что они якобы не могут работать на кого-то. На самом деле самозанятость можно совмещать с работой по найму. Об этом рассказали в сервисе «СберУслуги».

Так, например, если человек работает школьным учителем, он также может зарабатывать как фотограф или копирайтер.

Оформить самозанятость при этом очень легко. Это можно сделать дистанционно. Например, через мобильное приложение банка.

Также самозанятые могут работать с компаниями. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей такое сотрудничество является удобным. Особенно это касается непрофильных для организации задач.

— Например, у небольшой кофейни сломался холодильник. Управляющему заведением проще найти самозанятого мастера, который починит технику уже на следующий день, и получить электронный чек от самозанятого на сумму оплаты, — рассказали специалисты.

Ошибочным мнением также является то, что у самозанятых ограниченная сфера деятельности. На самом деле действующий закон запрещает только перепродавать товары, работать как агент или продавать подакцизные услуги.

Также неверно полагать, что самозанятые граждане платят налоги с любых начислений на карту. В реальности налогом облагаются только те средства, на которые есть действительные чеки, передает РИА Новости.

Каждый четвертый самозанятый россиянин зарегистрирован в столице. Таким образом, их количество в городе уже превысило 750 тысяч человек. При этом среди горожан 10 процентов платят налог на профессиональный доход, и этот показатель продолжает активно увеличиваться. Об этом в среду, 13 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Уточняется, что в 2020 году в городе утвердили проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)», одним из направлений которого стал малый и средний бизнес.