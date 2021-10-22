Разрешенную скорость увеличат на трех столичных магистралях

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Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

С 27 октября 2021 года в Москве увеличат разрешенную скорость на трех городских магистралях. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 27 октября мы повышаем скорость на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Так, на проспекте Генерала Дорохова ее увеличат до 80 километров в час, на Ленинградском шоссе можно будет ехать со скоростью до 70, а на Северо-Восточной хорде до 90 километров в час.

Сделано это из-за особенностей магистралей — они хорошо освещены, имеют разделительные барьеры, регулируемые пешеходные переходы и на них мало пешеходов. ЦОДД проанализировал ситуацию и решил увеличить скоростной режим. Теперь он станет более ровным, а количество «невнимательных» штрафов за превышение сократится на 20 процентов.

До этого в МВД назвали условие повышения лимита скорости до 150 километров в час. Оно возможно по соответствующему решению собственников трасс и при обеспечении безопасности движения.