Четыре человека отравились суррогатным алкоголем в московском кафе

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Россия, Москва, улица Академика Семёнова Карта всех событий

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем в кафе на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», компания из четверых мужчин распивала алкоголь в кафе, которое находится на улице Академика Семенова. Через какое-то время их доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с признаками отравления.

Позже один из госпитализированных мужчин скончался. По предварительной информации, смерть наступила из-за отравления этанолом и метанолом.

Где именно потерпевшие приобрели алкоголь, пока неизвестно, заключил источник «ВМ».

До этого сообщалось, что силовики обнаружили более 23 тысяч бутылок контрафактного алкоголя во Владимирской области. Подпольное предприятие по изготовлению нелегальной алкогольной продукции находилось на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Во время осмотра помещений полицейские нашли оборудование для производства алкоголя, упаковочные материалы и бутылки.