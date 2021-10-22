Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Четыре человека отравились суррогатным алкоголем в московском кафе

Илья Ашуров

Происшествия
Четыре человека отравились суррогатным алкоголем в московском кафе
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Академика Семёнова Карта всех событий

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем в кафе на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», компания из четверых мужчин распивала алкоголь в кафе, которое находится на улице Академика Семенова. Через какое-то время их доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с признаками отравления.

Позже один из госпитализированных мужчин скончался. По предварительной информации, смерть наступила из-за отравления этанолом и метанолом.

Где именно потерпевшие приобрели алкоголь, пока неизвестно, заключил источник «ВМ».

До этого сообщалось, что силовики обнаружили более 23 тысяч бутылок контрафактного алкоголя во Владимирской области. Подпольное предприятие по изготовлению нелегальной алкогольной продукции находилось на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Во время осмотра помещений полицейские нашли оборудование для производства алкоголя, упаковочные материалы и бутылки.

Читайте также:
МоскваотравлениеАлкоголь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте