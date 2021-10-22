Пушкинский музей откроет выставку графики из собрания Центра Помпиду

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставку «Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен». Здесь посетители познакомятся с эталонной частной коллекцией современного рисунка.

Гости музея увидят более 200 произведений графики, в том числе работы Фабриса Ибера, получившего «Золотого льва» на Венецианской биеннале 1997 года, и Кики Смит, американской художницы, одной из наиболее заметных фигур феминистского искусства, рисунки Кристиана Болтански, Жерара Гаруста, Джузеппе Пеноне, Сильвии Бэхли, Павла Пепперштейна, Александра Пономарева.

Кроме того, зритель в полной мере сможет оценить богатство коллекции супругов Герлен, большую часть которой составляют не единичные рисунки того или иного художника, а целые графические серии.

Российской публике представится возможность не только познакомиться с образцовым частным собранием рисунка, но и узнать, как работает графический кабинет Центра Помпиду.

Выставка открыта с 26 октября по 30 января 2022 года, сообщается на сайте музея.