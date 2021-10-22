Сергей Собянин объяснил причины введения нерабочих дней в столице

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Нерабочие дни в Москве — необходимая мера, которая позволит разорвать цепочку заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

— Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры для того, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости, — заявил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, Москва может достичь пика заболеваемости коронавирусом уже в конце этой недели. Как утверждает мэр, введение QR-кодов пока не планируется, так как летом это привело к падению доходов у ресторанов от 20 до 80 процентов.

— Надо понимать, что QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот период вхождения в ситуацию, когда все больше и больше людей должны привиться, он требует месяцы, не недели даже, а месяцы. Чтобы даже пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца. Такие меры следует вводить точечно, — передает слова Сергея Собянина телеканал.

Мэр Москвы с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.