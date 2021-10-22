Игра-квест «Семейный лабиринт» пройдет в Биологическом музее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени Тимирязева 14 ноября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в игре-квесте «Семейный лабиринт», пройдя который каждый исследователь раскроет тайны ботаники, зоологии, физиологии и биогеографии.

Каждой семейной команде предстоит пройти четыре этапа.

На станции «Занимательная ботаника» участники узнают много нового о том, каким интересным, а иной раз сложным путем распространяются семена и плоды растений, в том числе экзотических.

«Анатомическая лаборатория» пригласит «сыграть в кости»: можно будет вместе с научными сотрудниками познакомиться с устройством скелета, выполнить задания по строению человеческого тела, посмотреть в микроскопы и узнать, как выглядят органы человека.

На этапе «Путешествие натуралиста» команда знатоков выяснит, что растет и кто живет на разных материках.

А станция «Мир животных» задаст любопытные вопросы о них, поможет решить кроссворд и пройти лабиринт.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.