Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Игра-квест «Семейный лабиринт» пройдет в Биологическом музее

Ольга Маркова

Развлечения
Игра-квест «Семейный лабиринт» пройдет в Биологическом музее
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени Тимирязева 14 ноября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в игре-квесте «Семейный лабиринт», пройдя который каждый исследователь раскроет тайны ботаники, зоологии, физиологии и биогеографии.

Каждой семейной команде предстоит пройти четыре этапа.

На станции «Занимательная ботаника» участники узнают много нового о том, каким интересным, а иной раз сложным путем распространяются семена и плоды растений, в том числе экзотических.

«Анатомическая лаборатория» пригласит «сыграть в кости»: можно будет вместе с научными сотрудниками познакомиться с устройством скелета, выполнить задания по строению человеческого тела, посмотреть в микроскопы и узнать, как выглядят органы человека.

На этапе «Путешествие натуралиста» команда знатоков выяснит, что растет и кто живет на разных материках.

А станция «Мир животных» задаст любопытные вопросы о них, поможет решить кроссворд и пройти лабиринт.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
МузеиЖивотныеквесты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте