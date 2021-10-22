Выставка номинантов Премии Анатолия Зверева открылась на «Винзаводе»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1с3 Карта всех событий

Центр современного искусства «Винзавод» представляет выставку номинантов Премии Анатолия Зверева. Музей AZ в текущем году отмечает 90-летний юбилей мастера. Арт-марафон приурочен к этой дате.

С начала года на конкурс арт-проектов на соискание Премии Анатолия Зверева было поданы более 2 тысяч заявок из 169 городов России и 32 стран мира. В результате голосования был сформирован список из 50 художников, чьи произведения представлены на итоговой выставке.

В финал прошли совершенно разные проекты: от живописных серий и экспериментальных видео до масштабных инсталляций и монументальных объектов. У каждого представленного мастера есть личная и творческая независимость. И каждый из них создал свой уникальный художественный мир. Этот мир интересен, убедителен, а в некоторых случаях и пленителен, что привлекает и завораживает.

Выставка открыта с 19 октября по 21 ноября, сообщается на сайте центра.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 26 октября открывает выставку «Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен». Здесь посетители познакомятся с эталонной частной коллекцией современного рисунка.

Гости музея увидят более 200 произведений графики, в том числе работы Фабриса Ибера, получившего «Золотого льва» на Венецианской биеннале 1997 года, и Кики Смит, американской художницы, одной из наиболее заметных фигур феминистского искусства, рисунки Кристиана Болтански, Жерара Гаруста, Джузеппе Пеноне, Сильвии Бэхли, Павла Пепперштейна, Александра Пономарева.