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Андрей Бочкарев рассказал о результатах перепланировки кварталов Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Андрей Бочкарев рассказал о результатах перепланировки кварталов Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Перепланировка столичных кварталов позволяет создать объекты образования и здравоохранения, а также новые рабочие места. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Перепланировка кварталов с существующей застройкой — сложный процесс организации новой городской среды с высокими стандартами качества жизни. Благодаря реализации таких проектов жители получают квартиры в новостройках вместе ветхих пятиэтажек. Одновременно с этим застройщики возводят школы, детские сады, поликлиники в зависимости от потребностей жителей каждого отдельного квартала. За счет создания коммерческих площадей также появляются новые рабочие места, — рассказал заммэра.

В концерне «КРОСТ», занимающемся реконструкцией двух кварталов в Хорошево-Мневниках, добавили, что благодаря проекту значительно увеличится число мест в образовательных учреждениях.

— В 75-м квартале, реконструкция которого завершится в 2022 году, помимо жилья, уже построены детские сады и школы. Сейчас активные работы ведутся в 82-м квартале. По итогам реконструкции 82-го квартала района здесь появятся 1020 мест в детских садах и 2165 мест в школах. Таким образом, количества мест в образовательных учреждениях увеличится на 30 процентов. Также в 4 раза увеличится количество рабочих мест — с 2000 до 8000, в том числе за счет новых социальных объектов, — пояснил директор концерна Алексей Добашин.

Он также отметил, что благодаря реализации программы комплексной реконструкции 75-го и 82-го кварталов жители аварийных домов смогут получить новое благоустроенное жилье в кварталах бизнес-класса.

До этого Андрей Бочкарев заявил, что в столице с 2011 года создано более одного миллиона новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий, реновации промзон, строительству объектов социальной и другой городской инфраструктуры. По его словам, в настоящее время большое внимание уделяется программам, которые создают условия труда за пределами Третьего транспортного кольца.

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