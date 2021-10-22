Энергетики в столичном регионе перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

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В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду бригады «Россети Московский регион» переведены в режим повышенной готовности на всей территории обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 тысячи 291 человека и 2 тысячи 93 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения. 124 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 37 тысяч 142 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что горожане могут оставить заявку об отключениях электричествах и повреждениях на энергообъектах по телефону 8 (800) 220-0-220 или обратиться на портал светлаястрана.рф.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. По словам заммэра, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.