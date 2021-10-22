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Подмосковье вошло в топ-5 динамического инвестиционного рейтинга ЦФО

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковье вошло в топ-5 динамического инвестиционного рейтинга ЦФО
Фото: Pixabay

Московская область оказалась в пятерке лидеров динамического инвестиционного рейтинга Центрального федерального округа, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу полпреда президента в ЦФО.

Рейтинг оценивает уровень зрелости той или иной региональной системы привлечения инвестиций, а также прогресс в росте инвестиций в конкретных субъектах Российской Федерации.

В пятерку лидеров динамического инвестиционного рейтинга ЦФО вошли Москва, Московская область, Тульская, Калужская и Липецкая области.

Среди регионов в конце списка назвали Костромскую, Тверскую и Брянскую области.

Как уточняется в сообщении, рейтинг призван помочь регионам в поддержании верного управленческого курса в инвестиционной деятельности.

Оценка регионов по данному показателю проводилась в течение нескольких месяцев. При оценке лучших практик эксперты отмечали наличие публичных инвестиционных предложений, активность в их продвижении, содействие интеграции новых проектов в экономику.

До этого стало известно, что технополис «Москва» вошел в мировой рейтинг особых экономических зон.

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