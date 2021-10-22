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Пассажир заявил на таксиста, избившего его в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пассажир заявил на таксиста, избившего его в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Большая Ордынка Карта всех событий

Мужчина написал заявление на агрессивного таксиста, избившего его прямо в центре Москвы. После инцидента таксист скрылся с места происшествия. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на Большой Ордынке. Водитель несколько раз ударил пассажира в лицо и скрылся с места происшествия.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по городу уточнили, что инцидент, о котором идет речь, произошел 21 октября в столичном районе Якиманка.

— Поступило заявление от гражданина о конфликте с водителем такси, в ходе которого мужчина получил телесные травмы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, — заключили в пресс-службе ведомства.

12 октября «ВМ» рассказывала о том, как водитель такси подговорил приятеля ограбить «богатого» пассажира.

Как стало известно «ВМ», таксист заметил у своего клиента крупную сумму денег, отвозя его до пункта назначения в ночное время. Он сообщил об увиденном своему знакомому, предложив ему подъехать к месту завершения поездки и ограбить пассажира.

Когда тот подошел к своему дому, его уже поджидал сообщник таксиста. Последний сначала завел беседу с мужчиной, а затем выхватил у него борсетку с деньгами и убежал.

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