Сергей Собянин вручил премию «Новатор Москвы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во время торжественной церемонии в Белом зале мэрии столицы наградил 18 столичных изобретателей премией «Новатор Москвы».

В приветственной речи он назвал Москву одним из самых успешных городов мира в сфере изобретательства.

— Огромное количество людей, призванием которых является научная работа, сосредоточены в Москве. Огромное количество технопарков, построенных в Москве за последнее время, дают возможность работать командам предприятий, которые изобретают, внедряют в реальную жизнь свои изобретения, — заявил Сергей Собянин.

Он напомнил, что Москва имеет статус инновационного кластера. В настоящее время на инновационном портале Москвы зарегистрировались десятки тысяч инновационных предприятий, где у них есть возможность обмениваться знаниями, продавать продукцию и находить партнеров.

Мэр Москвы поблагодарил обладателей премии за их изобретения в сфере здравоохранения, лечения болезней сердечно-сосудистой системы и онкологии, в области сельского хозяйства, транспорта, экологии и других.

В пресс-службе мэра и правительства столицы напомнили, что премию «Новатор Москвы» учредили в 2019 году.

В 2021 году на ее соискание поступило 740 заявок — на 53 процента больше, чем в прошлом. Победили авторы 18 уникальных проектов, пишет агентство городских новостей «Москва»