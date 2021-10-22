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Высшая школа экономики перешла на дистанционное обучение до конца года

Дарья Чентаева

Общество
Высшая школа экономики перешла на дистанционное обучение до конца года
Фото: Денис Кондратьев

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» переходит на дистанционный формат обучения до конца текущего года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в столице. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

— Студенты и аспиранты университета будут учиться по следующему графику: с 25 по 29 октября — дистанционное обучение, с 30 октября по 6 ноября — самостоятельная работа студентов и аспирантов. Также при необходимости с 30 октября по 6 ноября могут быть организованы дистанционные консультации преподавателей. С 8 ноября до конца 2021 года занятия в «Вышке», в том числе сессия, будут проходить онлайн. Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат. Такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении необходимых мер, — говорится в сообщении.

Все корпусы вуза, в том числе библиотеки и столовые, с 28 октября по 7 ноября будут закрыты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводятся нерабочие дни. В Москве объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

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