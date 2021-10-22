Песков рассказал о переговорах Путина и Беннета

Фото: Администрация президента РФ

Первые переговоры российского президента Владимира Путина и нового израильского премьер-министра Нафтали Беннета оказались продолжительными и конструктивными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Переговоры завершились. Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Беннет прибыл в Сочи с официальным визитом по приглашению Владимира Путина. Их встреча началась утром в пятницу, 22 октября. Глава российского государства и премьер-министр Израиля обсудили развитие двустороннего взаимодействия, ситуацию вокруг Сирии, Ирана и Афганистана, а также региональную безопасность.

Беннет стал премьером Израиля 13 июня. До этого пост занимал Биньямин Нетаньяху, который возглавлял израильский кабмин бессменно с 2009 года. Путин и Нетаньяху поддерживали непрерывный диалог. Последний раз российский лидер был с визитом в Израиле в январе 2020 года.

До этого Дмитрий Песков заявил, что уже известны дата и место переговоров Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем.