Песков: Дата и место встречи Путина и Вучича уже определены

Фото: Администрация президента РФ

Дата и место переговоров президента России Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича уже известны. О них Кремль сообщит своевременно вместе с администрацией президента Сербии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы еще. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября. Об этом он сообщил в эфире телеканала Prva.

Вучич рассказал, что Сербии на зиму не хватает 100–120 миллионов кубометров газа. Он отметил, что страна покупает газ у России по 270 долларов за тысячу кубометров, что является лучшей ценой в Европе.

10 октября Вучич сообщил, что будет просить у Владимира Путина о максимально выгодной цене на газ, и выразил уверенность, что Сербия ее получит. Он отметил, что ему не стыдно обращаться с такой просьбой к «русским друзьям», так как он считает своим делом «бороться за свой народ».