Вучич попросил о встречи с Путиным из-за цен на газ

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Президент Сербии Александр Вучич планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября. Об этом он сообщил в эфире телеканала Prva.

Вучич рассказал, что Сербии на зиму не хватает 100-120 миллионов кубометров газа. Он отметил, что они покупают газ у России по 270 долларов за тысячу кубометров, что является лучшей ценой в Европе.

— Поэтому встреча с Путиным имеет решающее значение, я попросил о встрече и из-за газа, и из-за Косова, я буду просить Путина продлить сниженную цену, — сообщил сербский лидер.

10 октября Александр Вучич сообщил, что будет просить у Владимира Путина о максимально выгодной цене на газ, и выразил уверенность, что Сербия ее получит. Он отметил, что ему не стыдно обращаться с такой просьбой к «русским друзьям», так как он считает своим делом «бороться за свой народ».

9 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе возник из-за отсутствия долгосрочных газовых контрактов с Россией.