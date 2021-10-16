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Вучич попросил о встречи с Путиным из-за цен на газ

Юлия Курганова

Политика
Вучич попросил о встречи с Путиным из-за цен на газ
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября. Об этом он сообщил в эфире телеканала Prva.

Вучич рассказал, что Сербии на зиму не хватает 100-120 миллионов кубометров газа. Он отметил, что они покупают газ у России по 270 долларов за тысячу кубометров, что является лучшей ценой в Европе.

— Поэтому встреча с Путиным имеет решающее значение, я попросил о встрече и из-за газа, и из-за Косова, я буду просить Путина продлить сниженную цену, — сообщил сербский лидер.

10 октября Александр Вучич сообщил, что будет просить у Владимира Путина о максимально выгодной цене на газ, и выразил уверенность, что Сербия ее получит. Он отметил, что ему не стыдно обращаться с такой просьбой к «русским друзьям», так как он считает своим делом «бороться за свой народ».

9 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе возник из-за отсутствия долгосрочных газовых контрактов с Россией.

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