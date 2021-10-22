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Выставка «Москва греческая» откроется в Музее современной истории

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Москва греческая» откроется в Музее современной истории
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Тверская улица, 21с1 Карта всех событий

Музей современной истории России представляет выставку «Москва греческая. От Феофана Грека до наших дней». Проект приурочен к перекрестному Году истории Россия — Греция, юбилейному году празднования 200-летия начала национально-освободительного движения Греции и 30-летию Московского общества греков.

Посетителям предстоит пройти путь греков в Москве с XIII века до наших дней. Героями экспозиции стали Феофан Грек, чьи иконы украшают Благовещенский собор Московского Кремля, супруга Иоанна III София Палеолог, писатель Максим Грек.

В течение многих веков греки вносили уникальный вклад в развитие российской государственности, образования, науки и культуры. Расположенные вблизи Кремля монастыри стали местом зарождения российского высшего образования, где греками братьями Лихудами была основана Славяно-греко-латинская академия.

Тысячи этнических греков защищали нашу страну в период Великой Отечественной войны. Яркой страницей в культурной жизни Москвы стала деятельность греческих политэмигрантов, приехавших в Советский Союз после окончания гражданской войны в Греции в 1949 году.

Экспозиция познакомит посетителей с незаурядными личностями греческого происхождения, среди которых: летчик-испытатель Владимир Коккинаки и советский военный теоретик Владимир Триандафиллов; символ эпохи Паша Ангелина; первый мэр Москвы Гавриил Попов и первый космонавт греческого происхождения Федор Юрчихин; композитор, директор Большого театра Михаил Чулаки и ведущий дирижер Большого театра Одиссей Димитриади; коллекционер Георгий Костаки; археолог Виктор Сарианиди и кинорежиссер, создатель телепередачи «В мире животных» Александр Згуриди; народная артистка России Елена Камбурова и дирижер Теодор Курентзис.

Выставка открыта с 23 октября по 21 ноября, сообщается на сайте музея.

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