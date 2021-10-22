Эксперт объяснил, где в Москве нужно покупать квартиру

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Россияне покупают квартиры в Москве по разным причинам, в том числе для личного проживания или сдачи в аренду. Каким округам столицы стоит отдать предпочтение, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по недвижимости, наставник этичного сообщества риелторов Ярослав Кобаладзе.

— Наиболее благоприятным для вложения денег в недвижимость следует считать Западный административный округ. Причиной тому хорошая экологическая ситуация, развитая инфраструктура, низкий криминогенный уровень. А вот Юго-Восточный округ подойдет не всем, поскольку здесь сосредоточено большое количество производств, но при этом немало парковых зон. Если же рассматривать вариант покупки со стороны инвестирования, то более выгодным вариантом будет тот, который находится ближе к центру столицы. Там цены на сдачу жилья в аренду. Следовательно, жилье дороже, но и прибыль больше, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Эксперты уже озвучивали минимальную стоимость квартиры в Подмосковье. Так, однокомнатная под Серпуховом, Орехово-Зуевом, Егорьевском, Волоколамском, Луховицами в старом фонде будет стоить 600–800 тысяч рублей. Более комфортные варианты обойдутся гораздо больше. За однокомнатные квартиры в ближнем к столице Подмосковье в среднем придется заплатить до 6–7 миллионов рублей.