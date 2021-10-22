Президент Косова объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

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Президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух дипломатов РФ. Об этом она сообщила в пятницу на своей странице в Facebook.

По словам Османи, на этой неделе она отправила запрос вице-премьеру «объявить персонами нон грата двух должностных лиц Отделения связи Российской Федерации в Косово из-за их вредной деятельности, которая негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенного образования.

— Сегодня МИД принял решение объявить этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно проинформировал правоохранительные органы и соответствующие органы о его выполнении, — сообщила Вьоса Османи.

Глава Косова обвинила дипломатов «в пагубном влиянии, направленном на то, чтобы разрушить достижения [Приштины], а также США, НАТО и ЕС».

Также Османи заявила, что Косово будет продолжать тесно сотрудничать с американскими и европейскими союзниками, чтобы предотвратить попытку сделать страну жертвой «дестабилизирующих амбиций» России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку дипломатов России из Брюсселя. По ее словам, решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми дипломатов миссии РФ при альянсе было ожидаемым, но все же оно поразило своей бесцеремонностью и беспричинностью.