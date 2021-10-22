Сантехник с положительной характеристикой избил водопроводным ключом знакомого

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В Санкт-Петербурге осудили сантехника, который использовал не по назначению водопроводный ключ, избив им знакомого. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Оставшись ночью в подсобном помещении одного из домов по улице Жуковского, мужчина повздорил со знакомым, к которому испытывал неприязненные отношения. В какой-то момент сантехник принялся избивать своего оппонента.

Согласно протоколу, он нанес ему пять ударов ногой по голове, пять ударов по телу. После этого мужчина схватился за водопроводный ключ и ударил им по лицу потерпевшего.

В содеянном мужчина раскаялся и полностью признал вину. Примечательно, что ранее он работал сантехником в городском ЖКС №1, где на него составили положительную характеристику.

Суд приговорил его к 1 году 4 месяцам колонии-поселения. В пресс-службе добавили, что мужчину освободили после отбытия в зале суда.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала о нескольких курьезных делах по статье «Занятие проституцией», которые суды рассмотрели в Санкт-Петербурге в первой половине 2021 года.