История одного борделя: суд вынес приговор по делу интим-салона в сауне «Царь Баня»

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В Санкт-Петербурге рассмотрели 288 дел по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией» — прим. «ВМ».) за первую половину 2021 года. Из всех рассмотренных дел обжаловано было только одно. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Помимо этого, в пресс-службе судов подробно описали несколько дел, одно из которых оказалось особенно интересным и курьезным. Рассказываем, как все было.

Так, 30 сентября 2021 года в 5 часов утра Никита Сергеев наносил на асфальт рекламную информацию с указанием телефонных номеров организации, в которой оказывают услуги сексуального характер. За свою работу мужчина получал денежное вознаграждение в размере 2000 рублей в день.

Сергеев на судебное заседание явился и признал свою вину в совершении административного правонарушения. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Гражданин Гончаров через сайт «Авито» нашел работу в сауне «Царь Баня». В его обязанности входило привозить девушек и сопровождать в сауну, ждать с работы и отвозить обратно. За один выезд ему полагалось 1500 рублей с девушки. В данной сауне оказывали интимные услуги сексуального характера Мария и Камилла. Мария и Камилла, в свою очередь, рассказали, что получали по 6000 рублей в час.

Мария пояснила, что оказывает интимные услуги мужчинам с мая 2021 в среднем около пяти раз в день. Мировой судья оштрафовал всю компанию на 6000 рублей.

Мухамедов выполнял функцию охранника в данном интим-салоне. К делу мужчина подходил серьезно: открывал клиентам дверь, встречал их в салоне, следил за поддержанием порядка, оценивал внешний вид, а также курировал вопросы безопасности девушек. За это он получал фиксированный заработок в размере 1500 рублей за 12 часов работы. Он был оштрафован судом на 2000 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В августе в центре столицы полиция обнаружила публичный дом, замаскированный под массажный салон. Незаконное заведение находилось на улице Большая Молчановка. В подвальном помещении псевдосалона работали 18 «сотрудниц». Всех девушек доставили в ОМВД по району для дальнейшего разбирательства.