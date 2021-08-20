Бордель, замаскированный под массажный салон, обнаружили в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Большая Молчановка Карта всех событий

В центре столицы полиция обнаружила публичный дом, замаскированный под массажный салон. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Незаконное заведение находилось на улице Большая Молчановка. В подвальном помещении псевдосалона работали 18 «сотрудниц».

Всех девушек доставили в ОМВД по району для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка в порядке, заключили в пресс-службе.

Подобная противоправная деятельность предусмотрена уголовной статьей «Организация занятия проституцией». Среди прочего она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В прошлом месяце подмосковная полиция задержала семейную пару, которая организовала публичный дом под видом бани в Одинцове. В борделе посетителям предлагали банные и интимные услуги. Хозяйка публичного дома подыскивала девушек, собирала с клиентов деньги, а также производила уборку помещения.

В отношении супругов-сутенеров возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». На сотрудниц незаконного заведения составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией».