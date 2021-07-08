Семейная пара содержала публичный дом под видом бани в Подмосковье

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Россия, Московская область, Домодедово, Октябрьская улица Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала семенную пару, которая подозревается в организации публичного дома. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался 29-летний мужчина и его 30-летняя супруга. Подозреваемый арендовал баню в Одинцове. В этом помещении он и организовал свой бордель, где посетителям предлагали банные и интимные услуги.

В свою очередь хозяйка публичного дома подыскивала девушек, собирала с клиентов деньги, а также производила уборку помещения.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий после передачи денег за оказание интимных услуг «покупателю», полицейскими задержаны две женщины в возрасте 27 лет и 41 года, приезжие из Республики Башкортостан и Владимирской области, а также организаторы бизнеса — мужчина и его жена, — заключила Петрова.

Видео: МВД России по МО

В отношении супругов-сутенеров возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

На сотрудниц незаконного заведения составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией». Им предстоит выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как столичные полицейские задержали 29-летнюю девушку, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией в центре столицы.