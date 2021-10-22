Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-главу фан-клуба «Спартака» арестовали на два месяца

Анастасия Колоскова

Происшествия
Экс-главу фан-клуба «Спартака» арестовали на два месяца
Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Суд отправил под арест бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, которого обвиняют в воспрепятствовании деятельности журналистов. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Тушинского районного суда.

Согласно решению суда, Коршунов будет находиться под стражей два месяца — до 21 декабря 2021 года.

Сторона защиты выступала с ходатайством об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, однако суд его не удовлетворил.

Коршунов проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Видео: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

В прошлом году Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 рублей болельщика московского футбольного клуба «Спартак» Андрея Булацкого за нецензурную брань в день матча с «Зенитом» 1 декабря 2019 года.

Читайте также:
Судымера пресеченияАресты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте