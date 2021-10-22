Экс-главу фан-клуба «Спартака» арестовали на два месяца
Суд отправил под арест бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, которого обвиняют в воспрепятствовании деятельности журналистов. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Тушинского районного суда.
Согласно решению суда, Коршунов будет находиться под стражей два месяца — до 21 декабря 2021 года.
Сторона защиты выступала с ходатайством об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, однако суд его не удовлетворил.
Коршунов проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
В прошлом году Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 рублей болельщика московского футбольного клуба «Спартак» Андрея Булацкого за нецензурную брань в день матча с «Зенитом» 1 декабря 2019 года.