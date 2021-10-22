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Ребенок ранил себя из травматического оружия в больнице Нижневартовска

Анастасия Колоскова

Происшествия
Ребенок ранил себя из травматического оружия в больнице Нижневартовска
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Десятилетний пациент Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ранил себя из травматического пистолета, который принадлежит его деду. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК.

Мальчик находился в палате вместе со своим 66-летним дедушкой. Сегодня его должны были выписать, однако во время тихого часа он получил ранение в голову.

Ребенка экстренно прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Следователи рассматривают версию самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием. Проводится проверка, сообщается на сайте ведомства.

Вечером 20 октября в брянском поселке Белые Берега местный житель выстрелил в старшего участкового полиции и скрылся с места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу.

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