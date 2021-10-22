Сильный ветер в столице повалил 52 дерева и повредил 25 автомобилей

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Сильный ветер в столице повалил 52 деревьев и повредил 25 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

— Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19.00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, — говорится в материале.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в пятницу ночью и в субботу в течение дня. Порывы ветра в столице будут достигать 15 метров в секунду.

В ведомстве рекомендуют быть внимательными на улице. Не следует укрываться под деревьями и парковать около них автомобили. По возможности рекомендуется отказаться от прогулок, сообщается в Telegram-канале.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в столице из-за непогоды снизилась вдвое за полчаса. Температура в Москве «рухнула» в два раза за полчаса — с 14 до 7 градусов.