Температура в столице снизилась в два раза за полчаса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве температура воздуха из-за непогоды снизилась в два раза за полчаса. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Температура в Москве «рухнула» в два раза за полчаса — с 14 до 7 градусов, — приводит слова синоптика РИА Новости.

До этого Тишковец рассказал «Вечерней Москве», что шквалистый ветер, который 22 октября сняли на видео жители столицы, не перерастет в ураган. Специалист объяснил разгул стихии «обычным прохождением холодного фронта», который связан с североатлантическим циклоном «Игнатц».

По словам синоптика, в зоне этого холодного фронта наблюдаются порывы до 20 метров в секунду.

До этого в столичном главке МЧС сообщили, что сильный ветер порывами до двадцати метров в секунду ожидается в Москве до вечера пятницы. Ведомство рекомендует не оставлять автомобили под деревьями, внимательно присматривать за детьми, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться от осадков под деревьями и, самое главное, быть бдительными и собранными в непогоду.

В пятницу и субботу жителей столицы ожидают последние дни теплой погоды, сообщала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В эти дни хоть и будет облачно с возможными осадками, но температура воздуха сохранится в пределах 11–13 градусов тепла. А вот в последние дни октября температура воздуха не поднимется выше плюс пяти градусов.