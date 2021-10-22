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«Никакого апокалипсиса»: Тишковец назвал причину разгула стихии в Москве

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Никакого апокалипсиса»: Тишковец назвал причину разгула стихии в Москве
Фото:Telegram / Новости Москвы

Шквалистый ветер, который 22 октября сняли на видео жители столицы, не перерастет в ураган. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Специалист также сообщил, когда это явление закончится.

— Никакого начала апокалипсиса — это обычное прохождение холодного фронта, который как раз в эти часы проходит Москву. Связан он с североатлантическим циклоном «Игнатц». Соответственно, в зоне этого холодного фронта наблюдаются порывы до 20 метров в секунду. Это уже и падающие деревья, рекламные конструкции, летающие заборы строительные, даже зубец поврежден на Кремлевской стене. Долго он не продлится, уже в течение часа пройдет. К вечеру порывы ветра стихнут до 15 метров в секунду, ночью — до 13, — заверил собеседник «ВМ».

По словам Тишковца, в субботу также будет ветрено — до 13–14 метров в секунду, но это уже не штормовой ветер. Именно циклон «Игнатц», так напугавший москвичей, накануне стал причиной закрытия дамбы в Санкт-Петербурге и устроил ураган в Германии, Чехии и Польше, заключил синоптик.

В пятницу и субботу жителей столицы ожидают последние дни теплой погоды, сообщала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В эти дни хоть и будет облачно с возможными осадками, но температура воздуха сохранится в пределах 11–13 градусов тепла. А вот в последние дни октября температура воздуха не поднимется выше плюс пяти градусов.

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