Посольство России в Сербии не признало решение Косова о высылке дипломатов

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Посольство России в Сербии не признает решение «правительства» Косова по «высылке» двух российских дипломатов и назвало его провокацией. Об этом сообщила в пятницу, 22 октября, пресс-служба дипломатической миссии.

— Не признаем «независимость» Косова, а, соответственно, и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу, — цитирует заявление посольства РИА Новости.

В дипмиссии считают «абсолютно неприемлемыми попытки помешать нашим аккредитованным при МООНК дипломатам осуществлять свою законную — всецело в рамках международного права — деятельность». Шаг Приштины назвали «провокацией в отношении российских дипломатов».

До этого президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух дипломатов РФ.

По словам Османи, на этой неделе она отправила запрос вице-премьеру «объявить персонами нон грата двух должностных лиц Отделения связи Российской Федерации в Косово из-за их вредной деятельности, которая негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенного образования.