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«Динамо» обыграло «Химки» в матче чемпионата России

Анастасия Колоскова

Спорт
«Динамо» обыграло «Химки» в матче чемпионата России
Фото: twitter.com/fcdynamo

Столичное «Динамо» одержало победу над подмосковными «Химками» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча клубов на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 4:1.

Мяч в ворота соперников у победителей отправили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26, 62) и Константин Тюкавин (52). В составе «Химок» отличился Кемаль Адеми (90).

Футболисты «Динамо» появились на поле в ретроформе. Таким образом они почтили память Льва Яшина в честь 92-летия со дня его рождения. Подпись легендарного советского голкипера, выступавшего за московское «Динамо», нанесли на газон в центральном круге.

«Динамо» с 23 очками поднялось на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки» остались на 13-м месте, у команды 11 очков.

В следующем выездном матче 29 октября «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом». До этого бело-голубые 26 октября в гостях сразятся с «Оренбургом» в Кубке России. «Химки» в 13-м туре РПЛ на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом» 31 октября, в Кубке России подмосковная команда в Калининграде встретится с «Балтикой» 27 октября.

До этого футбольный тренер Гаджи Гаджиев сделал заявление, что петербургский «Зенит» и московский «Спартак» имеют все шансы показать достойный футбол в еврокубках.

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