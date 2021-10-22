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Анастасия Ракова: В столице с начала 2022 года появятся публичные рейтинги онкоучреждений

Дарья Чентаева

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Анастасия Ракова: В столице с начала 2022 года появятся публичные рейтинги онкоучреждений
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице с 1 января 2022 года появятся публичные рейтинги онкологических медицинских центров. Это называется система пациентоориентированного здравоохранения. И первое направление в столице, где начнут наблюдать за показателями — это онкология. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью с телеканалу «Москва 24».

— Москвичи имеют право выбирать, в какой больнице лечиться, в какой больнице наблюдаться, и они должны быть информированы, чтобы сделать осознанный выбор. По этой причине мы введем систему публичных рейтингов, где наряду с количественными показателями — результатами работы каждого учреждения — будут еще обязательно учитываться оценки пациентов каждого медицинского учреждения. Рейтинги будут публичными с 1 января, — сказала Анастасия Ракова.

По словам Анастасии Раковой, в ближайшем будущем от публичного рейтинга медучреждения может зависеть и финансирование учреждения.

Заммэра добавила, что за время пандемии коронавируса объем оказания помощи онкологическим больным в Москве не уменьшился.

— Москва системно занимается развитием онкологической службы, и, несмотря на то, что два года мы уже живем в пандемии, мы не только не уменьшили объем оказания помощи онкологическим больным, но и не остановили ни один свой проект, — отметила Анастасия Ракова.

В конце августа москвичамрассказывали, как помогают онкобольным в рамках проекта «Персональный помощник». Так, более 25 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями и с подозрением на их наличие получили сопровождение в рамках проекта «Персональный помощник» за год его работы.

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