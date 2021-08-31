Москвичам рассказали, как помогают онкобольным в рамках проекта «Персональный помощник»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 25 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями и с подозрением на их наличие получили сопровождение в рамках проекта «Персональный помощник» за год его работы. Об этом во вторник, 31 августа, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди них 12 процентов человек уже прошли лечение. В настоящее время они находятся на диспансерном наблюдении.

Анастасия Ракова отметила, что пациенту с онкозаболеванием нужны поддержка и индивидуальный подход, в связи с чем в прошлом году в городе был запущен уникальный проект персональных помощников.

— Пациенту сообщают о возможности индивидуального сопровождения при первичном направлении к врачу-онкологу, и, если он соглашается, за ним закрепляется специалист, который напоминает о записях к врачу и о ближайших исследованиях, уточняет самочувствие, помогает с маршрутизацией, — отметила Анастасия Ракова.

В настоящее время сопровождение в рамках проекта «Персональный помощник» обеспечивают 69 специалистов. Они помогают пациентам записываться на прием к врачу, напоминают о дате визита и решают другие проблемы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В июне 2021 года в столичных клиниках ввели программу, которая позволит врачам отслеживать состояние онкобольных и проводить консилиумы по их лечению.

Новый сервис дал возможность врачам связываться с узкопрофильными специалистами и в дистанционном формате выбирать лучшую тактику лечения, рассказали во время Московского международного онкологического форума, который открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого Анастасия Ракова рассказала, что родные онкобольных смогут пройти диагностику в Москве.