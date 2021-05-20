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Сервис по сбору данных об онкобольных введут в клиниках Москвы в июне
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сервис по сбору данных об онкобольных введут в клиниках Москвы в июне

Анастасия Волоснова

Город

В июне 2021 года в столичных клиниках введут программу, которая позволит врачам отслеживать состояние онкобольных и проводить консилиумы по их лечению. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, данные о пациентах будут появляться в специальной электронной медицинской карте. Заместитель мэра уточнила, что тактика лечения больных онкологией невозможна без консилиума.

— На сегодняшний день нашими специалистами проведена огромная работа по выравниванию всех процессов, по структурированию протоколов, по определению сроков, по сбивке данных, и в ближайшее время мы доработаем и запустим в городе единую программу, которая позволяет автоматом результаты получать в электронной карте (никуда пациенту не надо с бумагами ходить) и даст возможность врачу его (пациента — прим. «ВМ») в проактивном порядке вызывать и определять тактику лечения, — отметила Анастасия Ракова.

Новый сервис позволит врачам связываться с узкопрофильными специалистами и в дистанционном формате выбирать лучшую тактику лечения, заявила Анастасия Ракова во время Московского международного онкологического форума, который открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что родные онкобольных смогут пройти диагностику в Москве.

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заболеванияонкологияАнастасия Ракова
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